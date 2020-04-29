Шестеро сотрудников Центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Более сорока жителей ЗАТО Звездный Городок, в том числе шестеро сотрудников Центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом, сообщил глава города Евгений Баришевский.

"Уважаемые жители, новая информация по эпидемиологической обстановке на сегодняшний день. Всего заболевших 41 человек... Из них сотрудников ЦПК 6 человек, МСЧ-2 - 14 человек", - написал Баришевский в своем инстаграме.

Ранее в понедельник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что число заболевших коронавирусом сотрудников космической отрасли превысило 110 человек, трое умерли. 16 апреля стало известно, что COVID-19 заразился генеральный конструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин.

Всего, как сообщали в "Роскосмосе", в России на предприятиях госкорпорации работают более 200 тысяч человек.