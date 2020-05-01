Еще три сотрудника космической отрасли скончались от коронавируса

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Три сотрудника Роскосмоса умерли от коронавируса, это следует из статистики, которую опубликовал в своем твиттере глава агентства Дмитрий Рогозин.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией сотрудников ракетно-космической отрасли выросло со 111 до 173. Выздоровели 16 человек, умерли шестеро. В понедельник он сообщал о 111 заболевших и трех скончавшихся.

Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 20:00 30.04.2020



ВСЕГО ЗАБОЛЕВШИХ - 173,

ВЫЗДОРОВЕВШИХ - 16,

УМЕРШИХ - 6 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 30, 2020

Ранее "Роскосмос" сообщал, что всего в России на предприятиях "Роскосмоса" работают более 200 тысяч человек.