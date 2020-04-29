Преподаватели и студенты не вернутся в вузы РФ до конца майских праздников

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков своим приказом сохранил режим дистанционного обучения для студентов и дистанционную работу для сотрудников НИИ и университетов.

Документ опубликован на официальном сайте ведомства в среду, он вносит поправки в приказ о профилактике коронавируса от 2 апреля.

Согласно документу, в образовательных и научных учреждениях Минобрнауки дистанционный режим работы для сотрудников продлен с 30 апреля до 11 мая. При этом дистанционный режим обучения, введенный ранее в вузах, по-прежнему сохраняется, как и сохраняется запрет на посещение учебных заведений студентами. Согласно новой редакции документа, этот режим будет снят только после издания специального приказа.

Накануне, 28 апреля, президент России Владимир Путин заявил, что в России ограничения, связанные с распространением коронавируса, будут продлены до 11 мая, затем будет разработан план поэтапного снятия ограничительных мер.