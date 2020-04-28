Президент РФ поручил подготовить параметры поэтапного снятия COVID-ограничений с 12 мая

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Госсовета к 5 мая подготовить параметры поэтапного снятия коронавирусных ограничений с 12 мая.

Об этом глава государства сказал во вторник на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ. Путин также подчеркнул, что говорить об одномоментной отмене всех ограничений в России недопустимо. Он также сообщил, что власти регионов смогут принимать самостоятельные решения по смягчению режима изоляции с 11 мая.

По словам Путина, у всех регионов разная ситуация - где-то угроза проявила себя позднее, вход в режим ограничений и принятые меры также были разные. "Впереди трудный и сложный путь, на котором нужно предусмотреть все риски, проявить здравый смысл, ответственность и выдержку, чтобы нас не отбросило назад, чтобы не растерять то, чего мы такими усилиями добились за последние недели", - подчеркнул президент.

Он отметил, что главы субъектов сохранят дополнительные полномочия, и призвал их "действовать соразмерно уровню угроз и реальной ситуации в территориях". Путин также обратил внимание на то, что "категорически нельзя принимать решения на эмоциях или под копирку - что оправдано в одних регионах, в других может лишь навредить".

Президент также пояснил, что необходимо добиться спада эпидемии коронавируса, чтобы начать аккуратно снимать ограничения. "От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом аккуратно снимать ограничения и возвращаться к нормальному ритму жизни", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что чем строже россияне будут соблюдать необходимые требования и правила самоизоляции, тем быстрее все закончится.

"Конечно, хочется, чтобы вынужденные неудобства поскорее закончились. Повторю, полагаться на то, что угроза якобы снизилась и теперь точно обойдет нас стороной, было бы беспечно и даже опасно", - предупредил Путин.

Кроме того, в ходе совещания во вторник глава государства продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая включительно. "Впереди у нас череда больших майских праздников. Между ними рабочие дни - 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной ситуации многие бы не работали - брали бы отгулы или отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сказал Путин.

Накануне, 27 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что после 12 мая режим ограничений можно начинать поэтапно снимать, однако лишь при условии, что жители России будут четко исполнять предписания во время майских праздников. Главный санитарный врач РФ пояснила, что еще один - третий - инкубационный период (14 дней), который необходим в России для победы над коронавирусом, приходится на майские праздники, и поэтому очень важно, чтобы россияне "пересидели" их дома, соблюдая режим самоизоляции.