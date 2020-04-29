Иностранные дипломаты призвали петербуржцев соблюдать самоизоляцию

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Дипломаты из 24 стран, работающие в Санкт-Петербурге, смонтировали видеоролик с призывом соблюдать самоизоляцию на фоне пандемии COVID-19.

Видео опубликовано на Youtube-канале генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге в среду. В начале ролика демонстрируется текст обращения.

"Дипломаты тесно сотрудничают с местными властями, делятся опытом борьбы с коронавирусом в своих странах, аплодируют врачам и всем медицинским работникам, оказавшимся на переднем крае борьбы с пандемией. Понимая важность самоизоляции и мер предосторожности, дипломатический корпус Санкт-Петербурга солидарен с горожанами, призывает всех оставаться дома, думать о себе и заботиться о своих близких", - говорится в тексте.

Для ролика сотрудники генеральных консульств сфотографировались с табличками, призывающими оставаться дома, на разных языках.

К обращению присоединились генеральные консульства Израиля, Бельгии, Японии, Кипра, Румынии, Финляндии, Франции, Узбекистана, Болгарии, Латвии, Греции, Польши, Чехии, Эстонии, Италии, Сербии, Индии, Швеции, Нидерландов, Норвегии, Испании, Венгрии, Швейцарии и Литвы.