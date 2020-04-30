Запрет на въезд в Россию иностранцев продлен на неопределенный срок

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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Правительство продлило на неопределенный срок временный запрет на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства, следует из опубликованного распоряжения.

Ранее сообщалось, что это ограничение вводилось с 18 марта по 1 мая. Теперь из документа исключили слова "до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020".

Новое распоряжение также уточняет, что запрет не коснется участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов семей. Также это касается лиц, участвующих в проведении наладки и технического обслуживания оборудования иностранного производства.

Также в документе говорится, что временное ограничение движения через пограничные пункты пропуска, которое действует с 30 марта, не распространяется на "граждан РФ, имеющих также иное гражданство либо вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, для однократного выезда из РФ к месту постоянного проживания".

29 апреля премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что продлит запрет на въезд иностранцев в Россию до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не улучшится и борьба с инфекцией не закончится. Он предупредил, что ограничения отменят для некоторых категорий иностранцев, в том числе специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования. Точной даты отмены ограничений он назвать не смог.