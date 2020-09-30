Мишустин отметил низкую долю российского оборудования на комбинате "Йола"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин при посещении агрохолдинга "Йола" в Марий Эл обратил внимание на низкую долю российского оборудования. В связи с этим он пообещал, что правительство продолжит стимулировать производство российского оборудования для пищевой промышленности.

Премьер осмотрел Йошкар-Олинский мясокомбинат и побывал в основных цехах. Гендиректор предприятия Рамиль Нигмадзянов рассказал, что в период действия продуктового эмбарго комбинат "хорошо заменил" импортные продкты своими, "которые называются итальянскими, испанскими, португальскими". Все это производится из собственного сырья. В год завод выпускает по "840-900 тонн колбасных изделий", отметил Нигмадзянов. В планах предприятия - попытаться выйти на рынок Москвы и Подмосковья.

Мишустин поинтересовался, какой процент оборудования, задействованного на предприятии, производится в рамках импортозамещения в России. "15-20%", - ответил глава предприятия. Премьер отметил, что это мало.

На встрече с получателями субсидий по индивидуальной программе социально-экономического развития республики Марий Эл Мишустин пообещал поручить Минпромторгу продолжить программу по стимулированию производства российского оборудования для пищепрома. Он напомнил, что правительство субсидирует производителей оборудования для того, чтобы стоимость для внутренних покупателей была адекватной.

"Механизм очень неплохо построен. Он в первую очередь дает возможность вам, заключая договор, перенести все хлопоты, связанные с административным оформлением, на производителя, и производитель берет на себя уже все, скажем так, необходимые мероприятия, связанные с этим оформлением", - отметил премьер.

Он пообещал, что производство оборудования для пищевой промышленности будет дальше развиваться, в том числе будет продолжена работа по снижению зависимости от импорта.

В мае 2020 года представители крупных российских агропромышленных фирм пожаловались, что из-за закрытия границ не могут пригласить в Россию иностранных специалистов по обслуживанию и отладке импортной техники.