В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом

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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - За последние сутки в России выявлено еще 7 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб. Это рекордный прирост за все время.

В процентном соотношении суточный прирост составляет +7,1%, и этот показатель не является рекордным.

Таким образом число заразившихся по всей стране достигло 106 498 человек.

Новые случаи зарегистрированы в 85 регионах, больше всего вновь в Москве - 3 093 (для столицы это не рекордный суточный показатель). На сегодня в Москве уже 53 739 инфицированных COVID-19.

В Московской области 793 новых заболевших (всего 11 710), в Петербурге - 336 (4062), в Дагестане - 158 (1389). Еще 150 случаев выявлено в Нижегородской области (1944).

За весь период умерли 1073 пациента с COVID-19. За сутки скончался 101 человек.

Поправились после перенесенного заболевания и выписаны 11 619 человек, в том числе 1333 выздоровевших за последние сутки.