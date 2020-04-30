Штаб по COVID-19 в Петербурге спрогнозировал стабилизацию ситуации к середине мая

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В межведомственной рабочей группе по противодействию распространению коронавируса в Петербурге рассчитывают, что ситуация стабилизируется к середине мая.

"Ситуация развивается, как мы и планировали, мы пика пока не достигли, к сожалению, но, слава богу, ситуация развивается без лавинообразного увеличения числа новых случаев (заражения COVID-19 - ИФ). Есть ощущение, что к середине мая мы должны выйти на стабилизацию", - сказал журналистам в четверг глава рабочей группы Евгений Шляхто.

Он напомнил, что в Петербурге сегодня около 4 тысяч заболевших, отметив, что 40% из них не требуется госпитализация, они могут лечиться амбулаторно. Среди больных 66% - граждане в возрасте от 18 до 64 лет, 30% - старше 65 лет, 4% - младше 17 лет.

"Последняя статистика - 336 новых случаев (выявлено за последние сутки, за весь период пандемии - 4062 - ИФ). Это связано с увеличением тестирования. Мы ожидали, что оно неизбежно приведет к росту чиста выявленных больных", - отметил глава рабочей группы.

Шляхто выразил обеспокоенность ростом числа пациентов с внебольничной пневмонией в городе. "Настораживает не то, что мы выявляем новые случаи коронавируса, а рост числа заболевших внебольничной пневмонией. Это тревожный фактор, который требует наличия свободных мест в стационарах, аппаратов ИВЛ, готовности стационаров к приему именно этих пациентов", - отметил он.

"Погода улучшается, надеюсь, что майские праздники и самоизоляция позволят не столько уменьшить число заболевших коронавирусом, сколько снизить число больных внебольничной пневмонией", - добавил Шляхто.