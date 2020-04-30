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Правительство дополнительно выделит 30 млрд руб. на решение проблем обманутых дольщиков

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Правительство выделит 30 млрд рублей на решение проблемы обманутых дольщиков, еще 12 млрд рублей пойдут банкам на компенсацию недополученных доходов от снижения ставки по кредитам для застройщиков до размера ключевой, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

Как пояснил глава кабмина на заседании правительства в четверг, "с помощью этих средств Фонд защиты прав дольщиков достроит уже существующие проблемные объекты и восстановит права, как минимум, 10 тыс. граждан".

"По поручению президента мы выделим 12 млрд рублей на поддержку застройщиков. Нам важно, чтобы они достроили дома, и люди получили ключи от своих квартир в срок", - также сказал премьер.

По его словам, средства будут предоставлены АО "ДОМ.РФ", которое, в свою очередь, "компенсирует недополученные доходы тем кредитным организациям, которые снизили ставки по займам строительным компаниям до уровня ключевой ставки Центрального банка".

Президент РФ Владимир Путин в середине апреля предложил докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков. "Во многих регионах до сих пор не решена проблема тех граждан, которых мы называем обманутыми дольщиками. Предлагаю докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей и направить эти ресурсы на решение этих проблем, накопленных в прошлые годы, достроить незавершенные дома", - сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Михаил Мишустин Фонд защиты прав дольщиков

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