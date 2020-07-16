Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:16Заразились
на 15.07В России 746 369+6 422В мире 13 323 530+220 240

Счетная палата РФ увидела риск увеличения числа обманутых дольщиков

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Счетная палата (СП) РФ видит риски увеличения количества долгостроев и обманутых дольщиков в стране на фоне участившихся случаев банкротств застройщиков, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков", - отметила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

В ведомстве добавили, что по состоянию на март в России насчитывалось более 3 тыс. проблемных домов в 76 регионах. При этом наиболее сложная ситуация складывалась в Москве, Московской, Ленинградской, Нижегородской областях и Краснодарском крае.

В Счетной палате считают, что проблема усугубляется тем, что до сих пор нет полной и достоверной информации о количестве дольщиков, права которых были нарушены.

"Из-за изменений в законодательстве с середины 2019 года регионы не ведут реестр таких граждан. На июль прошлого года в нем числилось порядка 48 тыс. человек. В то же время, по различным экспертным оценкам, их общее количество сейчас составляет от 180 до 200 тыс. человек", - подчеркивают в ведомстве.

В связи с этим Счетная палата рекомендовала правительству РФ провести совместно с регионами полную инвентаризацию обманутых дольщиков.

Также в ведомстве обратили внимание на возможную проблему с финансированием завершения проблемных объектов. В ведомстве напомнили, что, по оценкам Фонда защиты прав дольщиков, на достройку 3137 жилых домов потребуется 686 млрд рублей.

"При этом законом о бюджете Фонду в 2020 году предусмотрено только 3 млрд рублей, а в 2021-2022 годах бюджетные ассигнования вообще не запланированы", - подчеркнули в Счетной палате.

В ведомстве считают, что аналогичная ситуация складывается и с региональным бюджетом, поскольку на завершение долгостроев в 31 регионе предусмотрено только 40 млрд рублей.

"Отсутствие финансирования, особенно в условиях распространения короновируса, создает существенные риски незавершения реализуемых мероприятий в установленные сроки", - заключила Орлова.

В пресс-службе уточнили, что по итогам анализа Счетная палата направила президенту и правительству информационные письма с конкретными предложениями решения выявленных проблем.

В конце апреля правительство выделило 30 млрд рублей на решение проблемы обманутых дольщиков. Как отмечалось, с помощью этих средств Фонд защиты прав дольщиков достроит уже существующие проблемные объекты и восстановит права как минимум 10 тыс. граждан.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял о возможном росте числа обманутых дольщиков в связи с временной приостановкой строек из-за эпидемии коронавируса.

Счетная палата Россия

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 15 июля

Противники поправок в Конституцию выстроились в очередь в центре Петербурга

Хабаровскому экс-губернатору Ишаеву изменили обвинение с мошенничества на растрату

Из-за осадков подтоплены населенные пункты под подмосковными Наро-Фоминском и Можайском

Суд отправил под домашний арест замдиректора "Почты России" Емельченкова

Суд отправил под домашний арест замдиректора "Почты России" Емельченкова

Замдиректора "Почты России" не признал вину в превышении полномочий

В Коми спустя год возбудили дело из-за обрушения моста

Чиновники отметили стабильный рост заражаемости коронавирусом только в Хабаровском крае

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Соколов заявил, что до убийства аспирантки его довел научный оппонент

Соколов заявил, что до убийства аспирантки его довел научный оппонент
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор оценил уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в РФ в 26%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');