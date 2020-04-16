Президент РФ предложил докапитализовать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд руб.

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Фонд защиты прав дольщиков будет докапитализирован на сумму 30 млрд рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Во многих регионах до сих пор не решена проблема тех граждан, которых мы называем обманутыми дольщиками. Предлагаю докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей и направить эти ресурсы на решение этих проблем, накопленных в прошлые годы, достроить незавершённые дома", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Ранее сообщалось, что Путин также предложил предоставить государственные гарантии в сумме 50 млрд рублей корпорации "Дом РФ".

Президент РФ также предложил запустить льготную программу ипотеки под 6,5% на весь срок кредита на жилье комфорт-класса в новостройках. По словам Путина, "в рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн - в Москве и Петербурге".