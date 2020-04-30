Следствие попросило продлить домашний арест Майклу Калви

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Следствие попросило продлить домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и остальным фигурантам дела о растрате денег банка "Восточный". Мосгорсуд рассмотрит эти ходатайства 7 мая в 12:30, сообщили в суде.

В последний раз Мосгорсуд 10 февраля продлил всем фигурантам домашний арест до середины мая.

Кроме гражданина США Калви по делу также проходят гражданин Франции, партнер Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, партнер фонда Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максим Владимиров и бывший предправления банка "Восточный" Алексей Кордичев.

Им вменяют растрату 2,5 млрд рублей "Восточного" путем выдачи банком невозвратного кредита ПКБ в декабре 2015 года (ч. 4 ст. 160 УК). Никто из обвиняемых вину не признает. Калви заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над "Восточным" и было инициировано оппонентами фонда в этом конфликте - акционерами банка Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым.

Следствие по делу завершено, обвиняемые и их защита изучают материалы дела.