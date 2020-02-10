Дело Baring Vostok заняло 75 томов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Материалы уголовного дела о растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный", по которому проходят сотрудники инвестфонда Baring Vostok, составили 75 томов, также в материалах дела есть вещественные доказательства. Это говорится в ходатайстве следствия о продлении домашнего ареста двум фигурантам дела до 13 мая.

Основатель фонда Майкл Калви с помощью переводчика изучил 17 томов, партнер фонда Филипп Дельпаль - 12, сказал в суде следователь. По его словам, следствие рассчитывают, что они завершат ознакомление с материалами дела к 13 мая.

Ранее 10 февраля Мосгорсуд продлил до 13 мая домашний арест бывшему предправления банка "Восточный" Алексею Кордичеву, но смягчил условия меры пресечения. Теперь ему разрешили общаться со всеми, кроме "официальных сторон дела" - других обвиняемых, свидетелей, экспертов.

По делу Baring Vostok проходят семь человек, шестерых из них задержали в середине февраля 2019 года, бывшего директора "Восточного" по инвестициям Александра Цакунова в декабре. Калви, Кордичев, Дельпаль и Цакунов сейчас находятся под домашним арестом. Партнер фонда Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и экс-гендиректор "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максим Владимиров до сих пор арестованы. Все они вины не признают.

В Baring Vostok уголовное дело считают следствием внутрикорпоративного конфликта акционеров банка "Восточный".

Банк "Восточный" переживает корпоративный конфликт с осени 2018 года. Сторонами в нем выступают Evison Holdings, подконтрольная Baring Vostok, с 41,63% банка, и "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна с 40,01%.