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"РусАл" приостановил работы на аварийном участке шахты "Кальинская" после обвала

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - После горного удара "Североуральский бокситовый рудник" (СУБР, Свердловская область, входит в "РусАл") приостановил работы на аварийном участке шахты "Кальинская" Свердловской области, сообщил представитель "РусАла" в Уральском федеральном округе Роман Лукичев.

Ранее в пресс-службе областного ГУ МВД сообщили, что из-за "локального подземного землетрясения" пострадали три человека, им потребовалась госпитализация. До этого источник "Интерфакса" сказал, что в шахте на горизонте минус 1130 метров разрушилась часть пласта породы. Там было восемь человек, они сами вышли на поверхность, но трое из них получили травмы.

По одной из версий, ЧП произошло при производственных работах, отметили в МВД.

АО "Севуралбокситруда" занимается добычей бокситов подземным способом с использованием промышленных взрывчатых веществ. Добытые бокситы СУБР отправляет на переработку на Богословский и Уральский алюминиевые заводы, также входящие в "РусАл".

РусАл Свердловская облсть СУБР Кальинская МВД

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