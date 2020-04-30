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Суд не стал наказывать петербурженку, задержанную у парка при изучении запрета на прогулки

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Выборгский районный суд Петербурга прекратил производство в отношении жительницы Петербурга, которую задержали у парка из-за ограничений Смольного, сообщила объединенная пресс-служба судов города в четверг.

"Суд прекратил дело за отсутствием состава (правонарушения - ИФ)", - говорится в сообщении.

Согласно административному протоколу, Ольга Бурмистрова днем 15 апреля находилась в Шуваловском парке, нарушая запрет городского правительства. Как установил суд, женщина гуляла с собакой, которая от нее сбежала, и была задержана у парка при изучении таблички о запрете посещения.

Бурмистровой вменялось нарушение правил поведения при угрозе ЧС (ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ). Санкция по данной статье предполагает штраф в размере до 30 тыс. рублей.

Ранее в четверг сообщалось, что Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал на 3 тыс. рублей местного жителя Никиту Тырышкина, который нарушил запрет на посещение парков.

Петербург коронавирус

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