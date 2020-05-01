В петербургской больнице разлилось 100 л концентрата перекиси водорода

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В больнице Святого Георгия в Петербурге, перепрофилированной в инфекционный стационар, произошел крупный разлив концентрированной перекиси водорода, сообщила в пятницу пресс-служба управления МЧС по городу.

"В восьмиэтажном корпусе на третьем этаже в резервном отделении ("чистая" зона, без пациентов) в подсобном помещении в результате поломки стеллажа произошел разлив концентрированной перекиси водорода 30%, объем разлившейся жидкости составил 100 литров, площадь разлива - 15 кв. метров", - рассказали в пресс-службе.

Всего на хранении в этом помещении находится 3,5 тонны жидкости в полиэтиленовых емкостях от 1 до 5 литров.

В настоящий момент спасатели устраняют разлив.

Как отмечается, больница работает штатно, эвакуация не проводилась. В медучреждении находятся 483 пациента и 59 врачей.

Концентрат пероксида водорода вызывает ожоги при попадании на кожу, слизистые оболочки и в дыхательные пути. В больших объемах жидкость может быть взрывоопасна.