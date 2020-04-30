Житель Петербурга оштрафован на 3 тыс. рублей за прогулку в парке

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности местного жителя Никиту Тырышкина, который нарушил запрет на посещение парков.

Как ообщила объединенная пресс-служба судов города, мужчина оштрафован на 3 тыс. рублей.

Суд установил, что днем 17 апреля молодой человек находился на территории Александровского парка. Посещение парков в северной столице запрещено постановлением правительства города в связи с пандемией коронавируса.

Тырышкин вину не признал, так как, по его словам, не видел ограждений или запрещающих уведомлений при входе.

Однако согласно данным с камер наружного наблюдения, опубликованных судебной пресс-службой, вход в Александровский парк был перекрыт лентой, а рядом размещено объявление о запрете на посещение.