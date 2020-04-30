Собянин заявил, что даже отказ от лишних контактов не спас Мишустина от заражения

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который только что объявил о том, что заразился коронавирусом, регулярно сдавал тест и избегал лишних контактов.

"Я никому не пожелаю этого, но человек, который, я знаю, постоянно проверяется, постоянно старается чтобы не было лишних контактов и оградить себя от этого заболевания, тем не менее, видите, какой факт мы имеем", - сказал Собянин в интервью "России-24" (ВГТРК).

"Ничего в этом хорошего абсолютно нет, это просто сигнал, что всем нам - давайте мы отложим разговоры какие-то популистские о том, что у нас все замечательно, что мы тут все прошли проблемы и давайте все тут погуляем походим - ну давайте погуляем, но чем это закончится - боюсь, что ничем хорошим", - предупредил мэр.

Ранее в четверг Мишустин во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным объявил, что у него обнаружен коронавирус. Он будет соблюдать режим самоизоляции, исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По последним данным, в России зарегистрированы 106 498 случаев заболевания коронавирусом.