Власти Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей за штуку

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура Саратовской области добилась отмены закупки за бюджетные средства большой партии одноразовых медицинских масок, сообщает Генеральная прокуратура.

В надзорном ведомстве напомнили, что госучрежение намеревалось осуществить закупку у единственного поставщика закупки на сумму 43,36 млн руб.

Однако при этом не была соблюдена методика формирования цены договора: запросы были направлены не всем потенциальным поставщикам.

Ранее местные СМИ сообщили, что власти региона планируют закупить средства защиты, в том числе 10 тыс. одноразовых медицинских масок по цене 425 рублей за штуку. Покупка должна была частично профинансирована за счет регионального бюджета.

На это отреагировал и спикер Госдумы Вячеслав Володин, который в соцсетях высказал свое возмущение закупочной ценой масок.