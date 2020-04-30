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Власти Саратовской области решили закупить одноразовые маски по 425 рублей за штуку

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура Саратовской области начала проверку возможных нарушений при закупке за счет бюджета одноразовых медицинских масок, сообщается в четверг на сайте Генпрокуратуры РФ.

Пандемия коронавируса

Ранее в местных СМИ появились публикации о закупке властями региона средств защиты, в том числе 10 тысяч одноразовых медицинских масок по цене 425 рублей за штуку.

"Согласно опубликованным данным, закупщиком выступает областное государственное учреждение "Саратовский аптечный склад". Покупка частично профинансирована за счет регионального бюджета", - говорится в сообщении.

Прокуратура даст оценку обоснованности такой стоимости масок для медицинского применения.

Накануне в паблике volodin.saratov "ВКонтакте" спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил возмущение закупочной ценой масок. "Некуда девать бюджетные деньги? Кто-то решил обогатиться?", - написал Володин в паблике и попросил прокурора Саратовской области Сергея Филипенко взять ситуацию под личный контроль.

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