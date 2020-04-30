Саратовский министр уволилась на фоне скандальной закупки масок по 425 рублей

Манекен в маске Фото: Reuters

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Саратовской области своим постановлением освободил от должности министра- руководителя аппарата Олесю Горячеву, сообщает пресс-служба главы региона в четверг.

"Горячева Олеся Викторовна освобождена от должности министра Саратовской области - руководителя аппарата губернатора Саратовской области по собственной инициативе на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ",- говорится в сообщении.

Между тем, в местных СМИ связали добровольную отставку Горячевой с "масочным скандалом", в котором якобы замешан ее супруг, руководитель госпредприятия "Саратовский аптечный склад".

Как сообщалось со ссылкой на Генеральную прокуратуру, надзорный орган добился отмены закупки за счет бюджета 10 тыс. медицинских масок по цене 425 рублей за одну штуку

Генпрокуратура сообщала, что госучреждение "Саратовский аптечный склад" 29 апреля разместило извещение о закупке на сумму 43,36 млн рублей у единственного поставщика. Речь шла о поставке защитных костюмов, очков, а также фильтрующих и одноразовых медицинских масок.

В ходе проверки надзорного органа выяснилось, что "Саратовский аптечный склад" не соблюдал методика формирования цены договора, а запросы коммерческих предложений были направлены не всем потенциальным поставщикам. Это не позволило сформировать достоверную рыночную стоимость закупаемых товаров.

Кроме того, прокуратура выяснила, что на момент проведения проверки договор с поставщиком заключен не был, деньги ему не перечислялись.

В связи с этим директору госучреждения было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, а закупка отменена.

Из открытых источников известно, что генеральным директором "Саратовского аптечного склада" является Сергей Горячев.

Накануне в инстаграм-аккаунте volodin.saratov спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал свое возмущение закупочной ценой масок.

"Некуда девать бюджетные деньги? Кто-то решил обогатиться?",- написал Володин в паблике и открыто обратился к прокурору Саратовской области Сергею Филипенко с просьбой взять ситуацию под личный контроль.