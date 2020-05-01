Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 01.05В России 114 431+7 933В мире 3 256 846+62 960

Защита певца Чельдиева сообщила о возможном возбуждении против него дела об экстремизме

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Оперный певец из Северной Осетии Вадим Чельдиев, подозреваемый в распространении фейков о коронавирусе, может стать фигурантом уголовного дела об экстремизме, сообщил "Интерфаксe" его адвокат Батраз Кульчиев.

По словам юриста, ему известно о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремизму). Но официальных уведомлений об этом пока не получено, поэтому пока рано говорить о факте возбуждения дела.

Ранее Промышленный суд Владикавказа оштрафовал Чельдиева на 75 тыс. рублей за злоупотребление свободой массовой информации. Суд посчитал отягчающим обстоятельством совершение им правонарушения в период угрозы распространения опасного заболевания и действия ограничительных мероприятий, введенных из-за коронавируса.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что 29 апреля правоохранительные органы задержали в Москве Арсена Бесолова - администратора телеграм-чата, в котором общались сторонники Чельдиева.

20 апреля на площади Штыба во Владикавказе прошла несанкционированная акция протеста против режима самоизоляции, позднее ее участники переместились к Дому правительства. Люди протестовали против ограничений, а также против задержания Чельдиева, который выступал против ограничительных мер. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров призвал участников акции к конструктивному диалогу и позже встретился с инициативной группой.

Около 50 участников по решению суда уже получили наказание в виде административных арестов до 15 суток за участие в несанкционированной акции. По информации СУ СКР, в несанкционированном митинге приняли участие около 2 тыс. человек. 13 сотрудников полиции и Росгвардии получили травмы.

Чельдиев был доставлен в Северную Осетию, где по решению Ленинского районного суда Владикавказа арестован на два месяца, после чего помещен в СИЗО Пятигорска. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Северная Осетия коронавирус

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 1 мая

В Севастополе из-за дефицита воды в ряде случаев ее начнут давать по графику

Во Владикавказе арестовали шестерых протестовавших против изоляции на митинге

Во Владикавказе арестовали шестерых протестовавших против изоляции на митинге

Песков заверил в охране здоровья Путина на максимальном уровне

Миронов предложил отказаться от системы обязательного медстрахования в РФ

Миронов предложил отказаться от системы обязательного медстрахования в РФ

Прокуроры проверят сообщения о приватизации участка братской могилы в районе Истры

На юге РФ "отпраздновали" Первомай несогласованным автопробегом, бритьем бород и выездами на дачи

В России за время эпидемии COVID-19 умерли два ребенка

В России за время эпидемии COVID-19 умерли два ребенка

Дума займется корректировкой ТК с учетом вероятного сохранения удаленки у ряда работников

Дума займется корректировкой ТК с учетом вероятного сохранения удаленки у ряда работников

Роспотребнадзор предупредил о высокой вероятности второй волны COVID-19 осенью

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');