Защита певца Чельдиева сообщила о возможном возбуждении против него дела об экстремизме
Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Оперный певец из Северной Осетии Вадим Чельдиев, подозреваемый в распространении фейков о коронавирусе, может стать фигурантом уголовного дела об экстремизме, сообщил "Интерфаксe" его адвокат Батраз Кульчиев.
По словам юриста, ему известно о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремизму). Но официальных уведомлений об этом пока не получено, поэтому пока рано говорить о факте возбуждения дела.
Ранее Промышленный суд Владикавказа оштрафовал Чельдиева на 75 тыс. рублей за злоупотребление свободой массовой информации. Суд посчитал отягчающим обстоятельством совершение им правонарушения в период угрозы распространения опасного заболевания и действия ограничительных мероприятий, введенных из-за коронавируса.
Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что 29 апреля правоохранительные органы задержали в Москве Арсена Бесолова - администратора телеграм-чата, в котором общались сторонники Чельдиева.
20 апреля на площади Штыба во Владикавказе прошла несанкционированная акция протеста против режима самоизоляции, позднее ее участники переместились к Дому правительства. Люди протестовали против ограничений, а также против задержания Чельдиева, который выступал против ограничительных мер. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров призвал участников акции к конструктивному диалогу и позже встретился с инициативной группой.
Около 50 участников по решению суда уже получили наказание в виде административных арестов до 15 суток за участие в несанкционированной акции. По информации СУ СКР, в несанкционированном митинге приняли участие около 2 тыс. человек. 13 сотрудников полиции и Росгвардии получили травмы.
Чельдиев был доставлен в Северную Осетию, где по решению Ленинского районного суда Владикавказа арестован на два месяца, после чего помещен в СИЗО Пятигорска. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).