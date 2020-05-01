Защита певца Чельдиева сообщила о возможном возбуждении против него дела об экстремизме

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Оперный певец из Северной Осетии Вадим Чельдиев, подозреваемый в распространении фейков о коронавирусе, может стать фигурантом уголовного дела об экстремизме, сообщил "Интерфаксe" его адвокат Батраз Кульчиев.

По словам юриста, ему известно о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремизму). Но официальных уведомлений об этом пока не получено, поэтому пока рано говорить о факте возбуждения дела.

Ранее Промышленный суд Владикавказа оштрафовал Чельдиева на 75 тыс. рублей за злоупотребление свободой массовой информации. Суд посчитал отягчающим обстоятельством совершение им правонарушения в период угрозы распространения опасного заболевания и действия ограничительных мероприятий, введенных из-за коронавируса.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что 29 апреля правоохранительные органы задержали в Москве Арсена Бесолова - администратора телеграм-чата, в котором общались сторонники Чельдиева.