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В Москве задержан администратор чата сторонников Чельдиева

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Москве задержали Арсена Бесолова, администратора чата в телеграме, в котором общались сторонники ранее арестованного оперного певца Вадима Чельдиева, сообщил информированный источник "Интерфакса".

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По его словам, Бесолова задержали 29 апреля, где он сейчас, неясно. Собеседник агентства допустил, что задержанного могут перевезти в Северную Осетию.

Информацию о задержании Бесолова подтвердил адвокат одного из задержанных после несанкционированного митинга во Владикавказе Андрей Сабинин.

"Я не знаю, куда его везут. Но есть информация от его знакомых, что он задержан в Москве и оттуда его куда-то перевозят. Куда именно - мне не известно. Арсен Бесолов не выходит на контакт, все его телефоны выключены", - сказал адвокат.

20 апреля у здания администрации Северной Осетии во Владикавказе произошел народный сход против карантинных мер, недостаточной помощи от государства и против задержания Чельдиева. Вадим Чельдиев - оперный певец, который агитировал к неисполнению требований по самоизоляции.

Сход власти восприняли как несанкционированную уличную акцию. Сообщалось о 13 пострадавших полицейских и росгвардейцах. Около 50 протестующих уже получили административные аресты до 15 суток.

Ленинский районный суд Владикавказа арестовал Чельдиева. Его перевезли в СИЗО Пятигорска. Ему вменяют применение насилия в отношении представителя власти и распространение заведомых фейков об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Промышленный суд Владикавказа оштрафовал Чельдиева на 75 000 рублей за злоупотребление свободой массовой информации .

Владикавказ коронавирус Северная Осетия Вадим Чельдиев Арсен Бесолов Москва Пятигорск

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