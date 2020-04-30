В Москве задержан администратор чата сторонников Чельдиева

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Москве задержали Арсена Бесолова, администратора чата в телеграме, в котором общались сторонники ранее арестованного оперного певца Вадима Чельдиева, сообщил информированный источник "Интерфакса".

По его словам, Бесолова задержали 29 апреля, где он сейчас, неясно. Собеседник агентства допустил, что задержанного могут перевезти в Северную Осетию.

Информацию о задержании Бесолова подтвердил адвокат одного из задержанных после несанкционированного митинга во Владикавказе Андрей Сабинин.

"Я не знаю, куда его везут. Но есть информация от его знакомых, что он задержан в Москве и оттуда его куда-то перевозят. Куда именно - мне не известно. Арсен Бесолов не выходит на контакт, все его телефоны выключены", - сказал адвокат.

20 апреля у здания администрации Северной Осетии во Владикавказе произошел народный сход против карантинных мер, недостаточной помощи от государства и против задержания Чельдиева. Вадим Чельдиев - оперный певец, который агитировал к неисполнению требований по самоизоляции.

Сход власти восприняли как несанкционированную уличную акцию. Сообщалось о 13 пострадавших полицейских и росгвардейцах. Около 50 протестующих уже получили административные аресты до 15 суток.

Ленинский районный суд Владикавказа арестовал Чельдиева. Его перевезли в СИЗО Пятигорска. Ему вменяют применение насилия в отношении представителя власти и распространение заведомых фейков об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Промышленный суд Владикавказа оштрафовал Чельдиева на 75 000 рублей за злоупотребление свободой массовой информации .