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Призывавшему к митингу певцу Чельдиеву предъявили обвинение по двум статьям УК

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Оперному певцу из Северной Осетии Вадиму Чельдиеву в пятницу предъявлено обвинение в распространении фейков о коронавирусе и применении насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" его адвокат Батраз Кульчиев.

"Сегодня предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Я присутствовал вместе со следователем в СИЗО при предъявлении обвинения", - сказал Кульчиев.

1 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон №100-ФЗ, согласно которому УК РФ дополнен статьями 207.1 "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан" и 207.2 "Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия". Статья 236 дополнена частью третьей "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", а также ужесточены санкции частей 1 и 2 указанной статьи.

Он отметил, что апелляционная жалоба на меру пресечения Чельдиева уже поступила в суд, прокуратура написала возражение не неё. Даты рассмотрения пока не назначалось. По словам адвоката, Чельдиев не жалуется на условия содержания в СИЗО Пятигорска.

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Ранее сообщалось, что Чельдиев решением Ленинского районного суда Владикавказа был арестован на два месяца.

Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии также сообщала, что Промышленный суд Владикавказа наложил штраф в размере 75 тыс. рублей на Чельдиева за злоупотребление свободой массовой информации (часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ). Суд посчитал отягчающим обстоятельством совершение им правонарушения в период угрозы распространения опасного заболевания и действия ограничительных мероприятий, введенных из-за коронавируса.

20 апреля на площади Штыба во Владикавказе прошла несанкционированная акция протеста против режима самоизоляции, позднее ее участники переместились к Дому правительства. Люди протестовали против ограничений, а также против задержания оперного певца из Северной Осетии Чельдиева, который ранее выступал против ограничительных мер и призывал к акциям. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров призвал участников акции к конструктивному диалогу и позже встретился с инициативной группой.

Около 50 участников по решению суда уже получили наказание в виде административных арестов до 15 суток за участие в несанкционированной акции. По информации СУ СКР, в несанкционированном митинге приняли участие около 2 тыс. человек. В результате противоправных действий неустановленных участников митинга 13 сотрудников полиции и Росгвардии получили травмы.

Северная Осетия Владикавказ Вадим Чельдиев

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