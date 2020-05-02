После взрыва на крупнейшем в РФ плавзаводе возбуждено уголовное дело
Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа на крупнейшем в России плавзаводе "Всеволод Сибирцев", в результате которого один человек погиб и один пострадал, сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР Дарья Немцева.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторжности смерть человека)", - сказала она.
По информации следствия, в субботу утром на судне "Всеволод Сибирцев", находившемся на территории АО "Приморский завод", предположительно, во время проведения сварочных работ произошло возгорание и взрыв газовоздушной смеси.
В результате один человек погиб, еще один госпитализирован с травмами.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы.
Ранее представитель компании-судовладельца "Доброфлот" сообщил агентству, что на плавзаводе взорвался газовый баллон во время ремонтных работ.