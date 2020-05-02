Москва удвоила число тестирований на COVID-19

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В столице с 30 апреля вдвое увеличено число лабораторных тестов на коронавирус - до 40 тысяч ПЦР-исследований в сутки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он написал на своем сайте в субботу, что вдвое увеличена и мощность референс-центров по перепроверке проведенных тестов. За последнюю неделю в десять раз увеличился объем экспресс-тестов на антитела.

"Другими словами, нам удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции. По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры. И это огромный плюс, поскольку позволяет на ранних стадиях купировать распространение инфекции и своевременно оказывать помощь пострадавшим москвичам", - написал Собянин.

По его словам, именно поэтому количество тяжело больных растет не так значительно, как могло бы быть при более плохом сценарии.

"Тем не менее, очевидно, что угроза пока нарастает. И я еще раз обращаюсь к вам, дорогие москвичи, с просьбой относиться к мерам самоизоляции максимально ответственно. Спасибо вам за понимание и терпение", - написал Собянин.

По последним данным на 30 апреля, в Москве коронавирус за время эпидемии выявлен у 57 300 человек.