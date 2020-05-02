Проценко рассказал, когда эффективнее делать КТ легких при подозрении на COVID-19

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Задуматься о компьютерной томографии (КТ) при подозрении на ОРВИ или коронавирус имеет смысл на четвертый-пятый день заболевания, заявил главный врач 40-й столичной больнице в Коммунарке Денис Проценко в субботу.

"Почему? Потому что клиническая картина изменений в легких, которые мы можем увидеть на КТ, она во времени несколько растянута. То есть появление клиники: слабости, насморка, исчезновения вкуса, обоняния, появление высокой температуры - если мы в первый день появления пойдем с вами на КТ, с вероятностью в 95-99% изменений в легких еще никаких не будет", - сказал Проценко в фильме Наили Аскер-Заде "Опасный вирус 4" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

По его словам, на четвертый-пятый день болезни можно увидеть симптом матового стекла: участки легкого действительно становятся матового, белого цвета.

"И второй момент: объем поражения на четвертый-пятый день во многом подскажет тактику. Если объем поражения меньше 10-25%, это те случаи, которые можно лечить амбулаторно. Больше 30-50% объема легких поражение - это, конечно, показание для стационарного лечения", - добавил главврач.

Он подчеркнул, что резкая потеря обоняния и осязания - характерные симптомы коронавируса, которые раньше при простуде встречались гораздо реже. "Ну, банально: утренний кофе вы перестаете чувствовать как кофе, или там ваш привычный парфюм вы вдруг, использовав, понимаете, что вы его не чувствуете", - сказал Проценко.

Главврач пояснил, что сам испытал такое, когда болел коронавирусом. "Почему я так смело рассказываю? Именно так я почувствовал, да. Исчезновение, например, обоняния, которое восстановилось на пятые сутки", - добавил Проценко.