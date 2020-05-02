Главный эпидемиолог связал рост числа новых случаев COVID-19 с выявлением легких форм болезни

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Некоторое увеличение числа выявленных инфицированных COVID-19 - это, в основном, увеличение возможностей тестирования, считает главный эпидемиолог Минздрава России, академик Николай Брико.

Как он заявил в интервью "Интерфаксу" в субботу, показатели летальности существенно снижены.

"Кривая между числом роста вновь выявленных заболевших и количеством умерших идет вниз. Если летальность заболевших уменьшается, это значит, что рост является результатом возросших возможностей выявления легких форм заболевания", - подчеркнул Брико.

В субботу утром оперштаб сообщил, что свыше 9623 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за минувшие сутки. Накануне, 1 мая, суточный прирост составил 7,9 тыс. новых случаев коронавируса, 30 апреля суточный прирост впервые перешагнул 7 тысяч.

За последние сутки в РФ подтверждено 57 летальных исходов с коронавирусом, из них в Москве - 37. Число летальных исходов по сравнению с прошлыми сутками снизилось более чем в 1,5 раза: 1 мая было 96 умерших, 30 апреля - 101, 29 апреля - 108. Общее число зарегистрированных летальных случаев в стране теперь составляет 1222.