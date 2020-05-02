Трубоукладчик "Газпрома" бросил якорь в Гданьской бухте около Калининграда

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" встал на якорь в Гданьской бухте примерно в 30 км северо-западнее Балтийска (Калининградская область), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.

Сопровождавшее "Академика" через Северное и Балтийское моря военное судно - спасательный буксир СБ-123 - продолжило путь в Балтийск.

По данным "Интерфакса", в порт Балтийска "Академик Черский" в субботу заходить не планирует. Как ожидается, на рейде Балтийска строительное судно может заправиться топливом и взять на борт дополнительный экипаж.

"Академик Черский" покинул российский дальневосточный порт Находка в начале февраля. Обогнув Африку с юга в обход Суэцкого канала, судно прибыло в западный анклав страны.

Краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский", как ожидается, может быть использовано для достройки газопровода "Северный поток 2" в Балтийском море. Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США. Как заявила в январе зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова, "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

В опубликованном на этой неделе отчете по МСФО "Газпром" написал, что "ведется работа по различным вариантам завершения строительства газопровода и его ввода в эксплуатацию".

"Газпром" купил это судно в 2015 году, чтобы быть независимым от зарубежных подрядчиков и санкционных рисков при строительстве своих новых экспортных газопроводов. Корабль пришел в Россию в 2017 году и с тех пор проходил модернизацию и дооснащение на Находкинском судоремонтном заводе. Летом 2019 года "Академик Черский" был впервые использован "Газпромом" на стройке - на объектах морского обустройства Киринского и Южно-Киринского месторождений.