Что произошло за день: суббота, 2 мая

Третий подряд рекорд по числу новых заболевших COVID-19 в России и перспективы ужесточения пропускного режима в Москве

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия третий день подряд бьет рекорд по числу новых случаев COVID-19 за сутки. Выявлены еще 9 623 заболевших, всего за время распространения коронавируса зарегистрированы 124 054 случая заражения. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация развивается по европейскому сценарию, побороть эпидемию по пути Китая уже не получится. Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что еще не все лаборатории добились точности тестов на COVID-19.

- Мэр Москвы оценил в 2% долю зараженных коронавирусом москвичей. По его словам, это самый низкий уровень заболеваемости среди городов мира. Собянин подчеркнул, что при необходимости режим самоизоляции в столице могут ужесточить, прежде всего, ограничив выдачу пропусков. Заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что со следующей недели на всех станциях московского метро можно будет купить маски.

- Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам, стоя рядом с Вечным огнем. Таким образом, он прервет самоизоляцию, чтобы почтить память павших и возложить цветы к Могиле неизвестного солдата. В День Победы пройдет авиапарад, репетиция которого в Москве намечена на 4 мая.

- Трубоукладчик "Газпрома" встал на якорь недалеко от Балтийска. Предполагается, что там "Академик Черский", ранее прошедший исключительную экономическую зону Дании, заправится топливом и возьмет на борт дополнительный экипаж.

- Двое детей разбились при падении с 11-го этажа в Москве. Возбуждено уголовное дело. По словам источника, знакомого с ситуацией, дети выпали из окна по неосторожности.

- У актрисы Татьяны Васильевой подтвердился COVID-19. Накануне ее госпитализировали с кашлем и высокой температурой, а в субботу утром она вернулась домой, где ждала результаты анализов.