В России разрешили экспорт масок и защитных костюмов только в страны ЕАЭС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Россия сняла ограничения на экспорт средств индивидуальной защиты лишь в страны ЕАЭС, экспорт за пределы Евразийского союза по-прежнему запрещен, говорится в релизе Минпромторга.

Как сообщалось, правительство России сняло введенные в марте этого года ограничения на вывоз из РФ медицинских масок, бинтов, респираторов, средств дезинфекции, противочумных костюмов и некоторых других защитных средств и медицинского оборудования. Запрет на вывоз вводился постановлением правительства РФ от 2 марта. В перечень продукции, которую нельзя было перемещать за пределы РФ, также входили хирургические перчатки, вата, бахилы, дыхательное оборудование и прочие изделия.

"В начальный период распространения коронавируса в России был введен национальный запрет на экспорт наиболее востребованной номенклатуры средств индивидуальной защиты и сырья для их изготовления, закрепленный постановлением правительства РФ от 2 марта 2020 г. № 223 ("О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из Российской Федерации"). Позднее совместно партнерами по ЕАЭС был разработан и принят аналогичный акт, вводящий запрет на экспорт этой номенклатуры за пределы Союза (решение коллегии ЕЭК от 24 марта 2020 г. № 41). Таким образом, в Союзе была введена единая мера", - отмечают в министерстве.

"В этой связи, а также в целях устранения барьеров при взаимных поставках средств индивидуальной защиты в Союзе (в духе договоренностей лидеров стран-ЕАЭС), правительством России было принято решение об отмене национального запрета при сохранении общесоюзного", - пояснили в Минпромторге.

В России всего достаточно

Глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что порядка 8 млн защитных масок производится в России в сутки. Также 4-5 млн масок в сутки поступает из-за рубежа, в частности, их поставляет в Россию Китай.

"В Москве на сегодняшнее утро на складе, который уполномочен к этой централизованной закупке, 15,5 млн (штук - ИФ) в остатке", - сказал Мантуров.

По его словам, маски можно купить не только в аптеках, но и в обычных магазинах. В целом в торговой сети в остатке находилось 20 млн масок, отметил министр.

Он также сообщил, что порядка половины всех произведенных в России масок - гигиенических и медицинских - производят микропредприятия небольшими партиями. В том числе, перепрофилировались некоторые предприятия, которые занимались народно-художественными промыслами: "Вчера матрешки делали, шкатулки, а сегодня подключились к этой работе". У многих из них нет опыта организации сбыта товара.

Ранее Мантуров заявил, что дефицита масок и антисептиков в России нет - в частности, их можно приобрести в интернете.