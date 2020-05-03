Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:42Заразились
на 03.05В России 134 687+10 633В мире 3 427 343+83 566

Правительство РФ сняло ограничения на вывоз масок и защитных костюмов

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Правительство России сняло введенные в марте этого года ограничения на вывоз из РФ медицинских масок, бинтов, респираторов, средств дезинфекции, противочумных костюмов и некоторых других защитных средств и медицинского оборудования.

Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации.

Запрет был наложен на экспорт некоторых медицинских изделий постановлением правительства РФ от 2 марта на срок до 1 июня. Он не распространялся на оказываемую Россией международную гуманитарную помощь.

правительство РФ

Новости по теме

Новости

Число новых случаев COVID-19 в России превысило 10,5 тыс.

Число новых случаев COVID-19 в России превысило 10,5 тыс.

Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его нормальном самочувствии

Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его нормальном самочувствии

14 заблудившихся во время метели туристов вернулись в Магадан

В Петербурге объяснили очереди "скорых" у стационаров новой схемой приёма

В Петербурге объяснили очереди "скорых" у стационаров новой схемой приёма

В общественный транспорт Подмосковья не пустят пассажиров без масок

В общественный транспорт Подмосковья не пустят пассажиров без масок

Что произошло за день: суббота, 2 мая

Число заболевших коронавирусом в Вооруженных силах РФ превысило 2,9 тыс.

Врач выпал из окна больницы под Воронежем, где он лечился от коронавируса

Врач выпал из окна больницы под Воронежем, где он лечился от коронавируса

Трубоукладчик "Газпрома" бросил якорь в Гданьской бухте около Калининграда

Путин 9 мая обратится к россиянам, стоя рядом с Вечным огнем

Путин 9 мая обратится к россиянам, стоя рядом с Вечным огнем
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');