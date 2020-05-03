Правительство РФ сняло ограничения на вывоз масок и защитных костюмов

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Правительство России сняло введенные в марте этого года ограничения на вывоз из РФ медицинских масок, бинтов, респираторов, средств дезинфекции, противочумных костюмов и некоторых других защитных средств и медицинского оборудования.

Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации.

Запрет был наложен на экспорт некоторых медицинских изделий постановлением правительства РФ от 2 марта на срок до 1 июня. Он не распространялся на оказываемую Россией международную гуманитарную помощь.