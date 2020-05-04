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Муфтий Дагестана вместе с семьей заболел коронавирусом

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев и вся его семья перенесли COVID-19, сообщила супруга и советник духовного лидера Дагестана Айна Гамзатова.

Пандемия коронавируса

"Муфтий все эти две недели болел тяжелее всех в нашей семье. Благодаря грамотно выстроенному протоколу лечения нам удалось избежать подключения к аппарату ИВЛ и других крайностей. Сейчас мы (...) на стадии восстановления", - пишет Гамзатова на сайте Духовного управления мусульман Дагестана.

При этом она обращается к властям с просьбой обеспечить необходимой техникой третью городскую больницу Махачкалы, которую планируют переоборудовать в госпиталь по лечению коронавирусных больных. "Больница уже два года висит в воздухе без финансирования (...) 30 млн рублей, которые в этом году ФОМС, наконец-то, выделил для больницы, давали лишь возможность существовать терапевтическому отделению, делать некоторые операции в отделении хирургии. Другие, готовые к эксплуатации прекрасные отделения, как были закрыты, так и закрыты по сей день. Потому что, как всегда, нет денег", - рассказала Гамзатова.

По ее словам, лежа в клинике, она и ее супруг дважды нуждались в проведении КТ, для чего их перевозили в другие больницы города. "Скажите, эти три врача смогут каждого больного так возить по всему городу на скорых для проведения КТ? Вы же понимаете, это невозможно!" - пишет Гамзатова.

"Поэтому прошу каждого из вас, а также обращаюсь к дагестанским меценатам, к любому человеку с возможностями: подключитесь, пожалуйста, каждый, у кого есть сердце и материальные блага, - для того чтобы запустить третью городскую больницу в помощь населению сейчас, в это сложное время. Это очень важно", - отмечает она.

Со своей стороны руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора, исламовед Роман Силантьев подтвердил озабоченность муфтията Дагестана ситуацией в республике. "Я бы рекомендовал властям очень серьезно отнестись к информации традиционного мусульманского духовенства Дагестана и его просьбам. И, по моим данным, ситуация требует дополнительной помощи федеральных властей", - сказал он в понедельник журналистам.

По последним данным, в Дагестане выявлены 1 958 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 226 пациентов, умерли 13 человек.

В целом по России число заболевших COVID-19 достигло 145 268 человек.

Дагестан Ахмад Абдулаев коронавирус

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