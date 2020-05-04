Хасавюрт закрыли на въезд и выезд из-за коронавируса

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Власти дагестанского Хасавюрта запретили людям заезжать в город и выезжать оттуда в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации города на официальной странице в инстаграме.

"Въезд и выезд на территорию города Хасавюрт полностью закрыт. Запрет вступил в силу с 3 мая. Также будет прекращено передвижение автотранспорта внутри города", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, проезд будет разрешен только для автотранспорта специальных служб. Выданные ранее пропуска для передвижения автомашин аннулированы.

По данным регионального Роспотребнадзора, в Хасавюрте, где проживают 140 тысяч человек, зарегистрированы 56 случаев заражения COVID-19, а в Хасавюртовском районе - 79.

В целом в Дагестане число заразившихся достигло 1 958 человек, 13 умерли, 226 выздоровели.