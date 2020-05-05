Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:10Заразились
на 05.05В России 155 370+10 102В мире 3 583 055+76 326

Источник сообщил о грядущей отставке мэра Нижнего Новгорода

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Депутаты думы Нижнего Новгорода на заседании в среду, как ожидается, рассмотрят вопрос об отставке главы города Владимира Панова, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В пресс-службе думы Нижнего Новгорода агентству сообщили, что внеочередное заседание думы города пройдет 6 мая в 10:00 мск, однако на данный момент повестка не утверждена. Будет вестись прямая трансляция заседания.

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил "Интерфаксу", что речь идет о "досрочной отставке (мэра города Панова - ИФ) в связи с переходом другую работу, работу федерального уровня".

Панов был избран главой Нижнего Новгорода 17 января 2018 года. До этого он работал в сфере предпринимательства, в 2006-2007 г.г. был главой местного самоуправления города Кстово, в 2010-2016 г.г. - депутатом гордумы Нижнего Новгорода.

В 2016 году был избран депутатом Госдумы РФ.

Нижний Новгород

Новости

Министр просвещения заявил, что тяжелых случаев COVID-19 среди школьников почти нет

Скончался болевший коронавирусом генконструктор РКК "Энергия"

Скончался болевший коронавирусом генконструктор РКК "Энергия"

Число случаев коронавирусной инфекции в РФ превысило 155 тысяч

Число случаев коронавирусной инфекции в РФ превысило 155 тысяч

Пресс-секретарь Мишустина сообщил о плановом лечении премьера от COVID-19 в клинике

В России проведено уже более 4,4 млн тестов на коронавирус

Что произошло за день: понедельник, 4 мая

Хасавюрт закрыли на въезд и выезд из-за коронавируса

Муфтий Дагестана вместе с семьей заболел коронавирусом

Авиакомпания "Якутия" открыла рейсы Москва - Калининград

Путину 6 мая представят рекомендации по снятию коронавирусных ограничений

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');