Источник сообщил о грядущей отставке мэра Нижнего Новгорода

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Депутаты думы Нижнего Новгорода на заседании в среду, как ожидается, рассмотрят вопрос об отставке главы города Владимира Панова, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В пресс-службе думы Нижнего Новгорода агентству сообщили, что внеочередное заседание думы города пройдет 6 мая в 10:00 мск, однако на данный момент повестка не утверждена. Будет вестись прямая трансляция заседания.

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил "Интерфаксу", что речь идет о "досрочной отставке (мэра города Панова - ИФ) в связи с переходом другую работу, работу федерального уровня".

Панов был избран главой Нижнего Новгорода 17 января 2018 года. До этого он работал в сфере предпринимательства, в 2006-2007 г.г. был главой местного самоуправления города Кстово, в 2010-2016 г.г. - депутатом гордумы Нижнего Новгорода.

В 2016 году был избран депутатом Госдумы РФ.