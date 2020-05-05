Источник узнал о грядущем назначении мэра Нижнего Новгорода спецпредставителем по Арктике

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании 6 мая, как ожидается, рассмотрят вопрос об отставке главы города Владимира Панова.

На сайте Думы сообщается, что на внеочередное заседание Дума города соберется 6 мая в 10:00 мск. Заседание пройдет дистанционно в режиме видеоконференции. В предварительной повестке значится только один вопрос: "О досрочном прекращении полномочий главы города Нижнего Новгорода". Докладчиком является глава города Владимир Панов.

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил "Интерфаксу", что речь идет о "досрочной отставке (мэра города Панова - ИФ) в связи с переходом на другую работу, работу федерального уровня".

По данным собеседника агентства, "Владимир Панов займёт пост спецпредставителя по Арктике, новая должность структурно входит и в ГК "Росатом" и в правительство России".

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

21 апреля "Коммерсантъ" сообщал, что в "Росатоме" может появиться должность спецпредставителя по Арктике в ранге советника генерального директора, в его полномочия будет входить взаимодействие с регионами, расположенными вдоль Севморпути. По данным журналистов, в качестве основного претендента рассматривался Панов.

Владимир Панов занимал пост главы Нижнего Новгорода с января 2018 года. До этого работал в сфере предпринимательства, был главой местного самоуправления города Кстово, депутатом гордумы Нижнего Новгорода. В 2016 году был избран депутатом Госдумы РФ по Нижегородскому округу.