Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:10Заразились
на 05.05В России 155 370+10 102В мире 3 583 055+76 326

Источник узнал о грядущем назначении мэра Нижнего Новгорода спецпредставителем по Арктике

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании 6 мая, как ожидается, рассмотрят вопрос об отставке главы города Владимира Панова.

На сайте Думы сообщается, что на внеочередное заседание Дума города соберется 6 мая в 10:00 мск. Заседание пройдет дистанционно в режиме видеоконференции. В предварительной повестке значится только один вопрос: "О досрочном прекращении полномочий главы города Нижнего Новгорода". Докладчиком является глава города Владимир Панов.

В РоссииИсточник сообщил о грядущей отставке мэра Нижнего НовгородаЧитать подробнее

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил "Интерфаксу", что речь идет о "досрочной отставке (мэра города Панова - ИФ) в связи с переходом на другую работу, работу федерального уровня".

По данным собеседника агентства, "Владимир Панов займёт пост спецпредставителя по Арктике, новая должность структурно входит и в ГК "Росатом" и в правительство России".

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

21 апреля "Коммерсантъ" сообщал, что в "Росатоме" может появиться должность спецпредставителя по Арктике в ранге советника генерального директора, в его полномочия будет входить взаимодействие с регионами, расположенными вдоль Севморпути. По данным журналистов, в качестве основного претендента рассматривался Панов.

Владимир Панов занимал пост главы Нижнего Новгорода с января 2018 года. До этого работал в сфере предпринимательства, был главой местного самоуправления города Кстово, депутатом гордумы Нижнего Новгорода. В 2016 году был избран депутатом Госдумы РФ по Нижегородскому округу.

Нижний Новгород Арктика Владмир Панов

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 5 мая

Путин обсудил с Лукашенко планируемый в Минске парад

Министр просвещения заявил, что тяжелых случаев COVID-19 среди школьников почти нет

Скончался болевший коронавирусом генконструктор РКК "Энергия"

Скончался болевший коронавирусом генконструктор РКК "Энергия"

Число случаев коронавирусной инфекции в РФ превысило 155 тысяч

Число случаев коронавирусной инфекции в РФ превысило 155 тысяч

Пресс-секретарь Мишустина сообщил о плановом лечении премьера от COVID-19 в клинике

В России проведено уже более 4,4 млн тестов на коронавирус

Что произошло за день: понедельник, 4 мая

Хасавюрт закрыли на въезд и выезд из-за коронавируса

Муфтий Дагестана вместе с семьей заболел коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');