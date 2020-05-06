155 деятелей науки и культуры призвали освободить историка Дмитриева

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - 6 мая 155 ученых, актеров, режиссеров, журналистов, писателей и музыкантов попросили председателя Верховного суда Карелии Анатолия Накваса освободить из СИЗО историка Юрия Дмитриева. Они отметили, что в СИЗО № 1 в Петрозаводске, где, находится 64-летний ученый, отмечены первые случаи заражения коронавирусом.

"Дмитриеву 64 года, всего два месяца назад он перенес тяжелое простудное заболевание. В случае заражения риск серьезных, возможно, смертельных осложнений для него чрезвычайно велик", - цитирует их обращение "Новая газета".

7 мая Верховный суд Карелии должен рассмотреть жалобу на продление ареста Дмитриеву. Автора обращения напомнили, что историк находится в СИЗО три года.

"Дмитриев возвратил тысячам людей память об их убитых отцах и дедах — и сейчас все они с волнением следят за его судьбой. Мы уверены, что обвинения, выдвинутые против Юрия Дмитриева, несправедливы и должны быть сняты в ходе судебного разбирательства. Но пусть он дождется решения суда в безопасности", - пишут авторы обращения.

Они также напомнили, что под двумя петициями за освобождение Дмитриева на платформах Avaaz и Change.org собрано уже около 22 000 подписей, и что свои заявления на этот счет сделали Международная федерация Прав человека (FIDH) и Европейская служба внешних связей.

Письмо подписали в том числе журналист Владимир Познер, музыканты Борис Гребенщиков, Юлий Ким и Алексей Паперный, актрисы Юлия Ауг и Лия Ахеджакова, мультипликаторы Юрий Норштейн и Гарри Бардин, режиссер Андрей Звягинцев и писатель Людмила Улицкая.

Глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев занимается восстановлением поименных списков захороненных в общих расстрельных ямах в годы сталинских репрессий. Он был одним из обнаруживших в урочище Сандармох захоронение 7600 человек, расстрелянных в Карелии во время большого террора 1937–1938 годов. По архивам НКВД он восстановил личности большей части убитых.

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. Историк был признан виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы.

14 июня 2018 года Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение. 27 июня 2018 года Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью, на следующий день его арестовали.