Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:13Заразились
на 06.05В России 165 929+10 559В мире 3 662 691+79 636

155 деятелей науки и культуры призвали освободить историка Дмитриева

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - 6 мая 155 ученых, актеров, режиссеров, журналистов, писателей и музыкантов попросили председателя Верховного суда Карелии Анатолия Накваса освободить из СИЗО историка Юрия Дмитриева. Они отметили, что в СИЗО № 1 в Петрозаводске, где, находится 64-летний ученый, отмечены первые случаи заражения коронавирусом.

"Дмитриеву 64 года, всего два месяца назад он перенес тяжелое простудное заболевание. В случае заражения риск серьезных, возможно, смертельных осложнений для него чрезвычайно велик", - цитирует их обращение "Новая газета".

7 мая Верховный суд Карелии должен рассмотреть жалобу на продление ареста Дмитриеву. Автора обращения напомнили, что историк находится в СИЗО три года.

"Дмитриев возвратил тысячам людей память об их убитых отцах и дедах — и сейчас все они с волнением следят за его судьбой. Мы уверены, что обвинения, выдвинутые против Юрия Дмитриева, несправедливы и должны быть сняты в ходе судебного разбирательства. Но пусть он дождется решения суда в безопасности", - пишут авторы обращения.

Они также напомнили, что под двумя петициями за освобождение Дмитриева на платформах Avaaz и Change.org собрано уже около 22 000 подписей, и что свои заявления на этот счет сделали Международная федерация Прав человека (FIDH) и Европейская служба внешних связей.

Письмо подписали в том числе журналист Владимир Познер, музыканты Борис Гребенщиков, Юлий Ким и Алексей Паперный, актрисы Юлия Ауг и Лия Ахеджакова, мультипликаторы Юрий Норштейн и Гарри Бардин, режиссер Андрей Звягинцев и писатель Людмила Улицкая.

Глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев занимается восстановлением поименных списков захороненных в общих расстрельных ямах в годы сталинских репрессий. Он был одним из обнаруживших в урочище Сандармох захоронение 7600 человек, расстрелянных в Карелии во время большого террора 1937–1938 годов. По архивам НКВД он восстановил личности большей части убитых.

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. Историк был признан виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы.

14 июня 2018 года Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение. 27 июня 2018 года Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью, на следующий день его арестовали.

Сандармох Юрий Дмитриев коронавирус Петрозаводск Верховный суд Карелии Мемориал Анатолий Наквас

Новости по теме

Новости

Роспотребнадзор предложил три этапа снятия ограничений из-за COVID-19

Пандемия коронавируса

Мурашко раскрыл число медиков, привлеченных для работы с больными COVID-19

Мурашко раскрыл число медиков, привлеченных для работы с больными COVID-19

В Минздраве РФ заявили, что мужчины переносят COVID-19 тяжелее, чем женщины

Путин сообщил об улучшении самочувствия Мишустина

Путин сообщил об улучшении самочувствия Мишустина
Пандемия коронавируса

Президент РФ призвал глав регионов не спешить с отменой ограничений по коронавирусу

Росгвардия перепрофилирует три своих госпиталя для лечения больных с COVID-19

Пандемия коронавируса

Министр культуры РФ Любимова заболела коронавирусом

Министр культуры РФ Любимова заболела коронавирусом

В Кремле пообещали проанализировать планы США насчет Луны с позиции международного права

В Кремле пообещали проанализировать планы США насчет Луны с позиции международного права

Глава Минздрава объяснил, почему текущий график прироста заболевших не является плато

В Госдуме вновь призвали отменить ЕГЭ-2020

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');