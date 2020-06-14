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Нобелевские лауреаты попросили Совет Европы поддержать лидера карельского "Мемориала"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Писатели, Нобелевские лауреаты Герта Мюллер и Светлана Алексиевич, а также лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл обратились к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович в поддержку главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над приемной дочерью.

"Нами движет тревога за жизнь и судьбу российского историка Юрия Дмитриева, выдающегося исследователя ГУЛАГа и первооткрывателя расстрельного полигона сталинских времен в Сандармохе (Республика Карелия, Россия). Его уголовное дело сейчас рассматривает городской суд в Петрозаводске", – говорится в письме, опубликованном в воскресенье "Новой газетой".

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Авторы обращения считают, что дело главы карельского "Мемориала" зиждется "на желании заглушить память о репрессиях и расправиться с Дмитриевым". "Мы убеждены: если разбирательство по делу Дмитриева будет справедливым, Юрий выйдет на свободу", – говорится в письме.

В обращении отмечается, что по предъявленным статьям 64-летний Дмитриев может быть осужден на срок до 20 лет. "Такой приговор будет концом не только его исследовательской работы, но и жизни".

Процесс по делу Дмитриева после ограничений по коронавирусу возобновляется 15 июня.

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. При этом суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственном изоляторе. Прокуратура требовала для главы карельского "Мемориала" 9 лет колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений.

Однако 14 июня того же года Верховный суд Карелии по итогам рассмотрения апелляционных жалоб и представлений прокуратуры отменил приговор первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение. Уже 27 июня 2018 года Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью, на следующий день его арестовали.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии за 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

9 апреля этого года официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) подверг сомнению мотивы ареста Дмитриева и призвал пересмотреть его дело.

В начале мая около 150 деятелей науки и культуры в открытом письме к председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу попросили заменить Дмитриеву меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей из-за коронавируса в СИЗО, где он содержится. Суд оставил меру пресечения прежней.

Юрий Дмитриев Мемориал Карелия Герта Мюллер Светлана Алексиевич Джонатан Лителл Дуня Миятович

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