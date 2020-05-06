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В Минздраве РФ заявили, что мужчины переносят COVID-19 тяжелее, чем женщины

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Мужчины переносят заболевание коронавирусом хуже, чем женщины; тяжелая форма течения болезни чаще наблюдается у пожилых и пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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"Мы сегодня уже видим, что тяжелые формы течения чаще встречаются у пациентов старше 60 лет и у пациентов, страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением", - сказал он на совещании у президента Владимира Путина по вопросам реализации ранее принятых мер поддержки экономики и соцсферы

"Мы видим, что мужчины болеют тяжелее, чем женщины", - добавил Мурашко

По его словам, в стране зарегистрированы более 165 тыс. случаев коронавируса. В стационарах с подтвержденным или предположительным диагнозом находятся около 80 тыс. человек, в том числе 1133 пациента на искусственной вентиляции легких, включая четырех детей. Четверо взрослых находятся на экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Минздрав РФ коронавирус Михаил Мурашко

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