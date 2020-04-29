В Минздраве РФ заявили, что мужчины умирают от COVID-19 чаще женщин

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил со ссылкой на международную статистику, что смертность от коронавируса среди мужчин выше, чем среди женщин.

"Гендерная характеристика этой инфекции - вопрос, который требует расшифровки, потому что во всех странах данные есть о том, что мужчины чаще умирают, чем женщины от COVID-инфекции", - сказал Брико в среду на онлайн-заседании Отделения медицинских наук РАН.

Почему так происходит, пока не ясно, отметил ученый. Он предположил, что причиной могут быть генетические различия, особенность реакции женского организма на целый ряд антигенов и различные вакцины. Не исключено также, что свой вклад в статистику внесли различия во вредных привычках у мужчин и женщин и, как следствие, сопутствующих патологий.