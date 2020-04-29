Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:53Заразились
на 29.04В России 99 399+5 841В мире 3 116 398+74 634

В Минздраве РФ заявили, что мужчины умирают от COVID-19 чаще женщин

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил со ссылкой на международную статистику, что смертность от коронавируса среди мужчин выше, чем среди женщин.

В миреВ Нидерландах после коронавируса выздоровела 107-летняя женщинаВ Нидерландах после коронавируса выздоровела 107-летняя женщинаЧитать подробнее

"Гендерная характеристика этой инфекции - вопрос, который требует расшифровки, потому что во всех странах данные есть о том, что мужчины чаще умирают, чем женщины от COVID-инфекции", - сказал Брико в среду на онлайн-заседании Отделения медицинских наук РАН.

Почему так происходит, пока не ясно, отметил ученый. Он предположил, что причиной могут быть генетические различия, особенность реакции женского организма на целый ряд антигенов и различные вакцины. Не исключено также, что свой вклад в статистику внесли различия во вредных привычках у мужчин и женщин и, как следствие, сопутствующих патологий.

Минздрав РФ коронавирус

Новости по теме

Новости

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Кураева

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Кураева
Пандемия коронавируса

В Минздраве не увидели необходимости в лечении бессимптомных больных с COVID-19

В Минздраве не увидели необходимости в лечении бессимптомных больных с COVID-19

Новый образ жизни после выхода из самоизоляции готовы сохранить лишь 8% россиян

Сбербанк заметил сокращение расходов малого бизнеса на персонал на 4%

В России перестанут продавать листовой чай Lipton и Brooke Bond

В России перестанут продавать листовой чай Lipton и Brooke Bond

В администрации Усть-Кутского района Приангарья отвергли версию о поджоге леса чиновниками

В администрации Усть-Кутского района Приангарья отвергли версию о поджоге леса чиновниками

Песков посоветовал звонить в Сингапур по поводу прогнозов ученых этой страны относительно РФ

Дачникам разрешили не согласовывать с властями посев импортных семян

Дачникам разрешили не согласовывать с властями посев импортных семян

Эксперты заверили в безопасности плановой вакцинации бессимптомных больных с COVID-19

Минкульту и регионам поручено продумать поддержку оказавшимся без средств зоопаркам

Минкульту и регионам поручено продумать поддержку оказавшимся без средств зоопаркам
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');