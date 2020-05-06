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Минтруд изменил порядок расчета доходов безработных

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Минтруда изменили механизм расчета среднедушевого дохода для оценки нуждаемости в мерах соцподдержки, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

Экономический кризис

"Если раньше мы учитывали такие доходы, то теперь доходы безработных, тех граждан, которые остались без работы, при перерасчете среднедушевого дохода учитываться не будут даже при назначении иных мер социальной поддержки", - сказал он на совещании по мерам поддержки экономики и граждан из-за коронавируса.

Чиновники отслеживают всех уволенных и принимаемых на работу. Эти данные будут учитываться налоговиками при принятии решения о предоставлении работодателям помощи в размере одного МРОТ на каждого работника, в случае, если в компании произошло сокращение менее 10% работников на 1 апреля.

Министр также напомнил, что с 30 марта был увеличен максимальный размер пособий по безработице с 8000 до 12 000 рублей, а с 9 апреля был временно упрощен порядок оформления пособия.

Он также сообщил, что за два месяца официальная безработица в стране выросла на 735 000 человек, до 1,243 миллиона. За этот же период работу потеряли 208 000 человек.

Минтруда Антон Котяков коронавирус

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