Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:13Заразились
на 06.05В России 165 929+10 559В мире 3 662 691+79 636

Мурашко раскрыл число медиков, привлеченных для работы с больными COVID-19

Мурашко раскрыл число медиков, привлеченных для работы с больными COVID-19
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Более 110 тысяч врачей и свыше 40 тысяч студентов, ординаторов и аспирантов участвуют в борьбе с коронавирусом, доложил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Срочные программы, обеспечивающие получение персоналом компетенций для качественного оказания медицинской помощи, прошли сегодня более 1,4 млн человек, а медицинскую помощь сегодня уже оказывают более 110 тыс. врачей, более 236 тыс. фельдшеров, медсестер и медбратьев, 46 тыс. - младшего медицинского персонала и более 31 тыс. водителей скорой помощи, - сказал Мурашко в среду на совещании у президента Владимира Путина по вопросам реализации ранее принятых мер поддержки экономики и соцсферы.

"Мы привлекли около 41 тыс. студентов, ординаторов и аспирантов. Хочу отметить, что студенты в "красной зоне" работают, лишь выразив свое согласие и не имея медицинских противопоказаний для работы на таком опасном участке", - продолжил он. Он заверил, что все студенты прошли дополнительную подготовку по безопасности оказания медицинской помощи.

Инфекционный центр в Новой Москве

12
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Хроника 09 января – 06 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав коронавирус

Новости

Роспотребнадзор предложил три этапа снятия ограничений из-за COVID-19

В Минздраве РФ заявили, что мужчины переносят COVID-19 тяжелее, чем женщины

Путин сообщил об улучшении самочувствия Мишустина

Путин сообщил об улучшении самочувствия Мишустина
Пандемия коронавируса

Президент РФ призвал глав регионов не спешить с отменой ограничений по коронавирусу

Росгвардия перепрофилирует три своих госпиталя для лечения больных с COVID-19

Пандемия коронавируса

Министр культуры РФ Любимова заболела коронавирусом

Министр культуры РФ Любимова заболела коронавирусом

В Кремле пообещали проанализировать планы США насчет Луны с позиции международного права

В Кремле пообещали проанализировать планы США насчет Луны с позиции международного права

Глава Минздрава объяснил, почему текущий график прироста заболевших не является плато

В Госдуме вновь призвали отменить ЕГЭ-2020

Минфин отказался вводить меры поддержки для кинопроката

Минфин отказался вводить меры поддержки для кинопроката
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');