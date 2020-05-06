Мурашко раскрыл число медиков, привлеченных для работы с больными COVID-19

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Более 110 тысяч врачей и свыше 40 тысяч студентов, ординаторов и аспирантов участвуют в борьбе с коронавирусом, доложил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Срочные программы, обеспечивающие получение персоналом компетенций для качественного оказания медицинской помощи, прошли сегодня более 1,4 млн человек, а медицинскую помощь сегодня уже оказывают более 110 тыс. врачей, более 236 тыс. фельдшеров, медсестер и медбратьев, 46 тыс. - младшего медицинского персонала и более 31 тыс. водителей скорой помощи, - сказал Мурашко в среду на совещании у президента Владимира Путина по вопросам реализации ранее принятых мер поддержки экономики и соцсферы.

"Мы привлекли около 41 тыс. студентов, ординаторов и аспирантов. Хочу отметить, что студенты в "красной зоне" работают, лишь выразив свое согласие и не имея медицинских противопоказаний для работы на таком опасном участке", - продолжил он. Он заверил, что все студенты прошли дополнительную подготовку по безопасности оказания медицинской помощи.