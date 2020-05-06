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Экс-главу петербургского "Метростроя" вернули под домашний арест

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд изменил постановление Фрунзенского районного суда об аресте экс-директора ОАО "Метрострой" Николая Александрова, которому вменяются три эпизода растраты на сумму 331 млн рублей.

Как сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города, Александрову избран домашний арест до 9 мая.

В производстве регионального ФСБ находятся два уголовных дела о растрате, фигурантом которых является Александров.

Первое дело связано с хищениями при строительстве станций метро Фрунзенского радиуса. По версии следствия, в ноябре 2017 года Александров договорился с главой ООО "БТР" Анатолием Болотовым и директором управления производственно-технологической комплектации (УПТК; филиал ОАО "Метрострой") Олегом Кузьменко о заключении фиктивного договора поставки щебня в рамках госконтракта. Фиктивный договор Александров заключил и при поставке кабелей для электромонтажных работ. Ущерб от действий сообщников, по оценке ФСБ, составил не менее 178 млн рублей по первому эпизоду и 153 млн рублей - по второму.

Другое уголовное дело в отношении Александрова связано со строительством бизнес-центра на Левашовском проспекте. Следствие полагает, что фигурант обеспечил подписание от лица УПТК (филиал ОАО "Метрострой") договоров цессии с ООО "Циклон КЗС" на заведомо невыгодных для "Метростроя" условиях.

Согласно документам, совокупный долг ООО "Метропаркинг" в размере около 730 млн рублей перешел к ООО "Циклон КЗС" с заранее определенной Александровым ценой уступки 70%. "Метрострой" таким образом потерял право требования долга и имущества ООО "Метропаркинг", разницу в 30% от выплаты долга Александров и иные неустановленные лица намеревались присвоить себе.

Как сообщалось, 6 апреля, после предъявления обвинения в рамках второго уголовного дела, находившийся под домашним арестом экс-директор "Метростроя" Александров был арестован. Бизнесмену Болотову суд по ходатайству следствия изменил меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. А директор УПТК Кузьменко остался в СИЗО.

В конце апреля суд арестовал недвижимость Александрова на 1,8 млрд рублей. Большей частью это квартиры и помещения в центре северной столицы.

"Метрострой" был основан в 1941 году, специализируется на строительстве метро, энергетических объектов и инженерных систем. Согласно информационно-аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", компания на 25% принадлежит ГУП "Петербургский метрополитен", на 21% - комитету имущественных отношений Петербурга, около 14% находятся в собственности Вадима Александрова (бывший генеральный директор компании), около 24% - его сына Николая Александрова (нынешний генеральный директор компании). Остальными акциями владеют граждане России, Германии, Украины и Эстонии.

Петербург Метрострой Николай Александров

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