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Академик РАН усомнился в эффективности масочного режима

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Некоторое ослабление карантинного режима и разрешение прогулок было бы правильной мерой считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Однако он сомневается, что масочный режим будет иметь эффект, на который рассчитывают руководители регионов, где такие меры вводятся.

"Маски, конечно, хорошо, но их надо носить не на улице, а в общественных местах. На улице человек не заражается, и носить маски там даже вредно. Кроме того, маску надо менять каждые два часа", - уточнил собеседник агентства.

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Во что может вылиться такое распоряжение, задается вопросом Зверев. Он предположил, что люди будут носить маски с собой и надевать их, когда увидят сотрудников правоохранительных органов.

"А если не поменять маску через 2 часа, она станет источником инфекции, человек будет получать кучу грибковых заболеваний и бактериальных инфекций, вирусов", - указал академик.

"Мне кажется, что губернаторам, которые издают подобные указания, надо разъяснять, что правильно, что неправильно, и какой ущерб может быть от этих решений", - подчеркнул Зверев.

РАН Коронавирус

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