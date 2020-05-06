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Масочный режим введут все регионы Урала, кроме ЯНАО

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Все регионы Уральского федерального округа, кроме Ямало-Ненецкого автономного округа, вводят масочный режим в общественных местах и транспорте. Такие решения приняли главы регионов и оперативные штабы по борьбе с коронавирусом.

Пандемия коронавируса

Местным жителям предлагают носить респираторы или купленные, либо самодельные маски.

Жителей Курганской области обязали также носить перчатки в общественном транспорте. Просто на улицу можно выходить без масок.

В Минздраве Челябинской области уточнили, что на улице в масках должны ходить больные, а также маски нужны при скученности людей на улицах. Губернатор Алексей Текслер ввел с 6 мая рекомендательный масочный режим, а с 12 мая и до особого распоряжения - обязательное ношение масок в общественных местах, транспорте и учреждениях, где оказываются госуслуги.

Текслер сообщил, что в области создана производственная линия масок, что позволит решить вопрос их дефицита и сделать доступными по цене. Региональному управлению ФАС и главам муниципалитетов он рекомендовал наладить мониторинг розничных цен и наличия масок в аптеках.

Первой масочный режим ввела в девяти муниципалитетах, в том числе Екатеринбурге, Свердловская область. Губернатор Евгений Куйвшев пока ввел этот режим на период с 1 по 11 мая.

Рекомендательный характер ношения масок со среды по 11 мая также введен в Тюменской и Курганской областях.

В Ханты-Мансийском автономном округе губернатор Наталья Комарова ввела обязательный масочный режим в общественных местах, транспорте и закрытых помещениях с 12 мая.

В ЯНАО масочный режим пока не вводят, поскольку 70% заразившихся - вахтовики (на 5 мая на их долю приходилось 584 из 820 случаев заражения).

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
УрФО Свердловская область ЯНАО Челябинская область коронавирус

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