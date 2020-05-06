Защищенные от внешнего банкротства компании получат право на рассрочку для погашения долгов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Компании, подпавшие под действие моратория на банкротство по инициативе кредиторов, смогут получить судебную рассрочку на срок до двух лет для погашения долгов перед своими кредиторами, предусматривает правительственный законопроект, с которым ознакомился "Интерфакс".

Как сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, документ был одобрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Это уже третий блок изменений в закон о несостоятельности за последние полтора месяца, направленный на минимизацию негативных последствий от распространения в России коронавирусной инфекции COVID-19. В апреле правительство РФ получило полномочия вводить мораторий на банкротства отдельных категорий должников. С 6 апреля по 6 октября 2020 года оно ограничило возбуждение дел о несостоятельности для отдельных групп компаний, в том числе наиболее пострадавших от распространения коронавируса. В этот период контрагенты попавших в "мораторный" список компаний не могут обратиться в суд с требованием их обанкротить.

Собственное банкротство как путь к рассрочке

Инициирование собственного банкротства по-прежнему разрешено, и именно этот шаг, согласно правительственному законопроекту, открывает путь к рассрочке. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель имеют право обратиться с соответствующим заявлением в суд, если соблюдается ряд условий.

Основное из них - снижение выручки (дохода) должника или более чем на 20% в отчетном периоде, в котором возбуждено дело о банкротстве, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего календарного года, или год к году. Кроме того, у заявителя не должно быть долгов перед гражданами за причинение вреда жизни или здоровью, а также по зарплате. Среди условий также позиция кредиторов: если на собрании они высказались против или воздержались от заключения мирового соглашения.

По проекту судебная рассрочка может распространяться на уже имеющиеся к моменту подачи заявления о несостоятельности долги, а также на обязательства, срок исполнения которых наступает в течение года с момента предоставления рассрочки и которые должны включаться в реестр требований кредиторов. Другие обязательства должны исполняться по обычному графику.

По общему правилу рассрочка дается на год, погашение долга должно производиться ежемесячно равными частями. Однако срок рассрочки может быть увеличен до двух лет, если выручка (доходы) должника сократилась более чем на 50%. Для стратегических предприятий срок может быть продлен до трех лет.

В случаях, если рассрочка предоставляется более чем на год, должник должен предоставить своим кредиторам, чьи требования не обеспечены залогом, обеспечение в виде банковской гарантии или залога имущества. Кроме того, в период действия судебной рассрочки, превышающей один год, должны начисляться проценты, установленные в договоре между должником и его контрагентом. Если в договоре они не зафиксированы, то будут начисляться проценты в размере ключевой ставки Банка России.

Также условия рассрочки должны предусматривать, что кредиторы с размером требований более 10% от совокупной суммы задолженности имеют право доступа к информации об имуществе и обязательствах должника. Кроме того, должник не реже раза в квартал обязан предоставлять им отчет об исполнении судебной рассрочки.

За рассрочкой смогут обратиться должники, инициировавшие свое банкротство не ранее чем через месяц после объявления о моратории, говорится в проекте. Предоставляться она будет в процедуре наблюдения для компаний или в процедуре реструктуризации для индивидуальных предпринимателей.

При вынесении решения о предоставлении рассрочки суд будет прекращать дело о банкротстве. В случае, если должник не будет выполнять условия рассрочки, то по требованию его кредиторов суд отменит ее и возобновит производство по делу о банкротстве.