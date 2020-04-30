ВС РФ уточнил, когда мораторий на банкротство не действует

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Кредиторы вправе требовать банкротства подпавших под действие моратория компаний-должников, если они находятся в стадии ликвидации, считает Верховный суд (ВС) РФ.

Такое разъяснение содержится в опубликованном в четверг на сайте ВС РФ втором "Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Документ связан со вступившим в силу в начале апреля 2020 года законом о моратории на банкротство. Правительство РФ с 6 апреля по 6 октября 2020 года ограничило возбуждение дел о несостоятельности для отдельных групп компаний, в том числе, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. В этот период контрагенты попавших в "мораторный список" компаний не могут обратиться в суд с требованием их обанкротить.

Однако запрет на подачу кредиторами заявлений о банкротстве контрагентов-должников из "мораторного списка" не абсолютный. Кредитор вправе подать такое заявление, если уполномоченным органом должника - юридического лица принято решение о его ликвидации.

"Само по себе отнесение ликвидируемого должника к числу лиц, на которых распространяется действие моратория, не является препятствием для подачи кредитором заявления о признании должника банкротом", - говорится в опубликованном обзоре.

Свою позицию ВС РФ обосновывает тем, что мораторий устанавливается с целью предоставить наиболее пострадавшим компаниям возможность выйти из сложного положения и вернуться к нормальной хозяйственной деятельности. А в случае принятия решения о ликвидации "не предполагается дальнейшее осуществление ликвидируемой организацией обычной деятельности, характерной для нормального гражданского оборота".

"Поскольку воля участников (учредителей) такого юрлица направлена на прекращение существования организации, то в отношении данной организации (. . .) невозможно осуществить мероприятия, нацеленные на ее сохранение", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что мораторий действует в отношении порядка 1,3 млн организаций и индивидуальных предпринимателей из отраслей, наиболее пострадавших от введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса COVID-19.