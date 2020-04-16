Компаниям разрешат отказаться от моратория на банкротство ради дивидендов

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Компании, подпавшие под действие моратория на банкротство, смогут отказаться от него ради выплаты дивидендов и распределения прибыли между своими учредителями. Такие поправки в закон о несостоятельности комитет Госдумы по финансовому рынку утвердил ко второму чтению в законопроект, изначально касавшийся деятельности страховых посредников.

В рамках борьбы с негативными последствиями пандемии COVID-19 правительство РФ с 1 апреля 2020 года получило право вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве в исключительных случаях. Спустя пять дней кабмин этим правом воспользовался: с 6 апреля был установлен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников - компаний из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, а также системообразующих и стратегических предприятий.

Однако закон о моратории не только защищает компании из "мораторного списка" от возможных заявлений о несостоятельности от контрагентов, но и фактически ставит под вопрос возможность принятия ими ряда корпоративных решений. Так, например, в этот период не допускается: выплата дивидендов, доходов по долям (паям), распределение прибыли между учредителями или участникам должника, выкуп либо приобретение должником размещенных акций или выплата действительной стоимости доли.

Кроме того, в будущем будут признаны ничтожными сделки компании по передаче имущества и принятию обязательств или обязанностей, совершенные в период моратория, если в течение трех месяцев после его окончания будет возбуждено дело о ее несостоятельности.

Ко второму чтению парламентарии решили разрешить любой компании выйти из-под действия моратория. Для этого ей нужно будет внести соответствующее заявление в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. В случае продления правительством моратория сделанный ранее компанией отказ от него будет автоматически аннулироваться, но компания вправе подать повторное заявление на выход из-под ограничительных норм.

Планируется, что Госдума рассмотрит 17 апреля во втором чтении законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части регулирования деятельности страховых посредников)".

Под действие моратория попали порядка 1,29 млн компаний и индивидуальных предпринимателей, свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Среди системообразующих в "мораторном" списке, в частности, ПАО "Татнефть", АО "Башнефтегеофизика", ПАО "НОВАТЭК", ООО "Мэйл.ру", ООО "Яндекс", ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат". Из "стратегов", в частности, в опубликованном списке упоминаются ВТБ, международный аэропорт "Шереметьево", аэропорт "Кольцово".