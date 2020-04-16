Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:19Заразились
на 16.04В России 27 938+3 448В мире 2 056 055+79 863

Компаниям разрешат отказаться от моратория на банкротство ради дивидендов

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Компании, подпавшие под действие моратория на банкротство, смогут отказаться от него ради выплаты дивидендов и распределения прибыли между своими учредителями. Такие поправки в закон о несостоятельности комитет Госдумы по финансовому рынку утвердил ко второму чтению в законопроект, изначально касавшийся деятельности страховых посредников.

В рамках борьбы с негативными последствиями пандемии COVID-19 правительство РФ с 1 апреля 2020 года получило право вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве в исключительных случаях. Спустя пять дней кабмин этим правом воспользовался: с 6 апреля был установлен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников - компаний из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, а также системообразующих и стратегических предприятий.

Однако закон о моратории не только защищает компании из "мораторного списка" от возможных заявлений о несостоятельности от контрагентов, но и фактически ставит под вопрос возможность принятия ими ряда корпоративных решений. Так, например, в этот период не допускается: выплата дивидендов, доходов по долям (паям), распределение прибыли между учредителями или участникам должника, выкуп либо приобретение должником размещенных акций или выплата действительной стоимости доли.

Кроме того, в будущем будут признаны ничтожными сделки компании по передаче имущества и принятию обязательств или обязанностей, совершенные в период моратория, если в течение трех месяцев после его окончания будет возбуждено дело о ее несостоятельности.

Ко второму чтению парламентарии решили разрешить любой компании выйти из-под действия моратория. Для этого ей нужно будет внести соответствующее заявление в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. В случае продления правительством моратория сделанный ранее компанией отказ от него будет автоматически аннулироваться, но компания вправе подать повторное заявление на выход из-под ограничительных норм.

Планируется, что Госдума рассмотрит 17 апреля во втором чтении законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части регулирования деятельности страховых посредников)".

Под действие моратория попали порядка 1,29 млн компаний и индивидуальных предпринимателей, свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Среди системообразующих в "мораторном" списке, в частности, ПАО "Татнефть", АО "Башнефтегеофизика", ПАО "НОВАТЭК", ООО "Мэйл.ру", ООО "Яндекс", ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат". Из "стратегов", в частности, в опубликованном списке упоминаются ВТБ, международный аэропорт "Шереметьево", аэропорт "Кольцово".

Госдума

Новости

ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр

Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году

Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году

Wildberries наберет еще 4 тыс. сотрудников

Brent перешла к снижению после публикации прогноза ОПЕК

Глава Минстроя РФ заявил о возможном падении спроса на жилье на 50%

Экономический кризис

Число новых заявок на пособие по безработице в США третью неделю подряд превысило 5 млн

Снижение производства бензина в России ускорилось до 14,6%

Снижение производства бензина в России ускорилось до 14,6%

Brent подорожала почти на 4% до $28,77 за баррель

Brent подорожала почти на 4% до $28,77 за баррель

Объем антикризисных мер в РФ превысил 2 трлн рублей

ЦБ получил четыре заявки на покупку санированного Азиатско-Тихоокеанского банка

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');