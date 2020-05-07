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Источник сообщил о задержании в Красноярске бизнесмена и политика Анатолия Быкова

Источник сообщил о задержании в Красноярске бизнесмена и политика Анатолия Быкова
Предприниматель Анатолий Быков
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Красноярского предпринимателя и политика Анатолия Быкова задержали по подозрению в причастности к организации заказных убийств прошлых лет, сообщил информированный источник "Интерфакса". По его данным, в отношении Быкова возбуждено уголовное дело.

"Анатолий Быков задержан, проводятся следственно-оперативные мероприятия по местам его проживания в Красноярске, их проводят следователи при оперативной поддержке ФСБ, МВД, Росгвардии. Его подозревают в заказных убийствах прошлых лет", - сказал собеседник агентства.

У "Интерфакса" пока нет официального подтверждения этой информации.

Анатолию Быкову 60 лет. Он окончил Красноярский пединститут по специальности "физвоспитание", успел поработать в школе, в 90-х открыл бизнес при Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ).

В 1992 году он стал владельцем 10% завода, затем увеличил долю до 28%. С 1998 по 2000 годы Быков был председателем совета директоров КрАЗа.

С 1997 по 2016 год Быков избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 2013 году он возглавил региональное отделение партии "Патриоты России". На выборах в горсовет Красноярска "Патриоты России" набрали 25,62 % голосов избирателей.

В октябре 2000 года Быкова арестовали, обвинив в заказе убийства одного из партнернов. На момент ареста он был депутатом и мажоритарным акционером ОАО "Красэнергомаш", а также членом законодательного собрания Красноярска.

Летом 2002 года Мещанский суд Москвы приговорил его к шести с половиной годам условно за организацию покушения на "авторитетного бизнесмена" Вилора Струганова (Паша Цветомузыка). Покушение оказалось инсценировкой. В июле 2003 года Быков получил еще год за сокрытие следов убийства Олега Губина, но попал под амнистию.

10 марта 2009 году ЕСПЧ удовлетворил жалобу Быкова и назначил ему 26 000 евро компенсации. Суд счел, что в России было нарушено право Быкова на свободу и личную безопасность, законное содержание под стражей лица, подозреваемого в совершении правонарушения (статья 5 Европейской конвенции по правам человека), а также право на уважение частной и семейной жизни (статья 8). Жалобу в части нарушения прав Быкова на справедливое судебное разбирательство (статья 6) ЕСПЧ отклонил.

Анатолий Быков Красноярск ФСБ МВД Росгвардия Вилор Струганов

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